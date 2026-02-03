新日本プロレスは３日、高橋ヒロム（３６）が退団することを発表した。「この度、ヒロム選手は、弊社との話し合いの結果、新日本プロレスを退団することとなりました。ヒロム選手の大会出場は、２月１１日の大阪府立体育会館大会までとなります。最後まで、ヒロム選手へのご声援をよろしくお願いいたします」と報告した。ヒロムは２０１０年８月２４日にデビュー。海外遠征を経て、１６年に凱旋帰国後は、師匠の内藤哲也（４３