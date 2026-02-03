アメリカのトランプ大統領はインドに対する「相互関税」を引き下げると表明しました。インドはロシアからの原油の購入を停止するということです。【映像】握手するトランプ大統領とモディ首相トランプ大統領は2日、自身のSNSに、インドのモディ首相との電話会談で、アメリカとインドが貿易協定を結ぶことで合意したと明らかにしました。これによりアメリカは、インドに対する「相互関税」の税率を25％から18％に引き下げる一方