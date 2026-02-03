木原官房長官は、今月8日から予定していたUAE=アラブ首長国連邦のムハンマド大統領の来日が延期になったと発表しました。UAEのムハンマド大統領は来週8日から10日の日程で「国賓」として来日する予定でしたが、木原官房長官は3日の会見で、UAE政府から「訪日を延期せざるを得なくなった」と連絡があったと明らかにしました。アメリカのトランプ大統領がイランへの軍事行動を示唆するなど、悪化する中東情勢を踏まえたものとみられ