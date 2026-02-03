気象庁は3日、関東地方の小雨について「今後１カ月程度は続く見込み」と発表し、農作物や水の管理について注意を呼びかけた。気象庁によると、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県では、2025年11月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いているということです。2025年11月11日から2026年2月2日までの降水量は、平年の2割以下となっている所もあるが、今後も1か月程度