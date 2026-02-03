千葉ロッテマリーンズは3日、千葉県・ZOZOマリンスタジアムで3月29日に開催される埼玉西武ライオンズ戦（午後2時試合開始）を対象として「サブロー監督ボブルヘッド」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売することを発表した。【別カット】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』本ボブルヘッドは、2026シーズンから新たに指揮を執るサブロー監督が、凛と立つ姿を表現したデザイン