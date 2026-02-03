2月1日は各業界で著名人の訃報が相次いだ。タレント界ではアメリカ出身のモーリー・ロバートソン氏が、文壇界では落合信彦氏が、映画界では『太陽を盗んだ男』などの作品で知られる映画監督・長谷川和彦氏の訃報が伝えられた。 このうち、ロバートソン氏と長谷川氏に関しては、ある共通点が話題となった。それは「事実婚に当たるパートナーが芸能人であること」「喪主がパートナӦ