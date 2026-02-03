記者会見する木原官房長官＝3日午前、首相官邸木原稔官房長官は3日の記者会見で、台湾有事の際に自衛隊が米軍と共同で邦人救出作戦を行う可能性を示唆した高市早苗首相の発言について、政府としての論評を避けた。発言が政府見解と合致するのかどうか問われ「台湾有事は仮定の質問だ。答えは差し控える」と述べた。台湾問題について「対話により平和的に解決されることを期待するというのが一貫した立場だ」と説明。海外に渡航