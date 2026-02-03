節分のきょう、県内は雲の切れ間から青空が見えるところがあり、天気は回復に向かっています。けさの最低気温はきのうと同じぐらいか低く、富山市で0度ちょうど高岡市伏木は氷点下0.4度など各地で冷え込みました。富山市の富岩運河環水公園では次第に青空が広がり始め、真っ白な立山連峰が雄大な姿を見せていました。日中の予想最高気温は富山市で5度、高岡市伏木で4度と平年並みか、やや低くなりそうです。あすとあさっては晴れ間