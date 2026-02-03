政府はけさ、高市総理大臣も出席し大雪に関する関係閣僚会議を開催しました。大雪による死者は30人に上っています。【映像】雪道を慎重に歩く人らの様子（青森市）高市総理大臣「再びまとまった降雪が週末予想されますことから、各閣僚におかれましては」「被害の防止等に万全を期すとともに躊躇なく必要な支援を講じていただきたい」先月20日以降の大雪による死者は30人にのぼりました。高市総理は気象情報や交通情報に留意し