Hey！Say！JUMP山田涼介（32）が3日、都内で「オバジ新商品・25thスペシャルメッセンジャー発表会」に登壇した。「オバジ」はピュアビタミンC配合美容液で、山田はブランド誕生25周年を記念したスペシャルメッセンジャーに就任した。会見にはビタミンカラーの黄色いスーツで登壇。「『オバジ』カラーでスタイリングしていただきました」と笑みを浮かべ、「普段黄色のスーツを着ることがないので不思議な感じですけど、『似合って