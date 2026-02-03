衆議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。各政党の戦略や課題について、政治部記者が分析します。3日は国民民主党について、フジテレビ政治部・安部多聞記者がお伝えします。直近2度の国政選挙で躍進し、勢いをみせる国民民主党。現役世代に的を絞り「もっと手取りを増やす」を合言葉に、「野党第1党」を目指すとしています。国民民主党・玉木代表：我々はできもしないことは言いません。着実にやってきたこと、