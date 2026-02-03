演歌歌手新浜レオン（29）が4月15日に、自身初となるEP「New Beginning」をリリースすることを3日、発表した。デビュー時から「NHK紅白歌合戦」出場を夢に掲げ、その夢がかなった今も毎年新たな挑戦を続けている。今年の目標は“唯一無二”。タイトルには“新たな始まり”だけでなく、“自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す”強い決意と、聴く人全ての方に“新しい門出に心からのエールを！”というメッセージを込