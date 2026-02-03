3日後に開幕するミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード女子ハーフパイプの冨田せな選手らが意気込みを語りました。3度目のオリンピックとなる妙高市出身の冨田せな選手。今回は日本代表の旗手も務めます。〈冨田せな選手〉「スノーボードのかっこよさだったり魅力をたくさんの方に伝えられたらいいなと思っているので、たくさんの方に感謝の気持ちを伝えられるように精一杯やっていきたい」