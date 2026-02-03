2月1日放送のTOKYO FM『杉浦太陽・村上佳菜子日曜まなびより』にて、杉浦太陽が家族で楽しむ節分の定番を明かした。【関連】第5子誕生の杉浦太陽、“6人目はあり？”質問に正直回答「とりあえずもう今の段階では…」番組冒頭“節分”の話題になると、杉浦は「うちは関西だから小っちゃい頃から必ずやってきて、東京に今住んでるけど子どもたちも生まれた時からずっとやってる」とコメント。続けて、「手巻き寿司にして、自分たち