先月（1月）、高松市のスーパーマーケットでミニカーなどを盗んだ疑いで大阪府豊中市の柔道整復師の男（39）がきょう（3日）逮捕されました。 警察によりますと、男は1月3日午後6時52分ごろ、高松市のスーパーマーケットでミニカーなど10点（販売価格1万2,412円）を盗んだ疑いです。調べに対して男は容疑を認めているということです。