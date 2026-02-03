株式会社ZOZOが運営するマッチングアプリ「ZOZOマッチ（ゾゾマッチ）」が、2月2日にアップデートを実施。プロフィール画面の仕様を変更し、ファッションを通じた個性やライフスタイルをこれまで以上にアピールしやすい設計へと進化した。 【写真】個性をアピールしやすくなった「ZOZOマッチ（ゾゾマッチ）」のプロフィール画面 2025年6月30日よりiOS/Androidにて提供開始した「ZOZOマッチ」は