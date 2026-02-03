日本トランスオーシャン航空（JTA）は2月3日、沖縄/那覇〜台北/桃園線を開設した。同社にとって初の国際線定期便で、1日1往復を運航する。ダイヤは沖縄/那覇発のNU301便が午前8時に出発し、台北/桃園に午前8時45分に到着。折り返しのNU302便は午前10時に台北/桃園を出発し、沖縄/那覇に午後0時30分に到着する。所要時間は沖縄/那覇発が1時間45分、台北/桃園発が1時間半。機材は国内線と共通のボーイング737-800型機を使用する。ク