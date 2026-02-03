小物を洗って干す際に大きなピンチハンガーを出すのは面倒…。しかも、収納場所も取ってしまうのが気になります。そんな悩みを一発で解消してくれるピンチハンガーをダイソーで発見しました！折り畳むことで驚くほどコンパクトに。8ピンチ付いているので、小物を干すのに十分活躍してくれます！出張や長期旅行にも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折り畳みハンガー（8ピンチ付）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ