2日夜、長岡市の中心部でアーケードが倒壊しました。積もった雪の重さが原因とみられています。 ■池川泰介記者 「長岡市の繁華街、殿町です。歩道についた屋根が雪の重みででしょうか、このように崩れてしまっています。」 警察によりますと、2日午後7時半ごろ、長岡市殿町でアーケードが約5mにわたり崩れているのを近くにいた人が見つけました。当時、歩道に人はおらずケガ人はいませんでした。