戦時中の水没事故で183人が犠牲となった宇部市の旧長生炭鉱で、およそ半年ぶりとなる遺骨の潜水調査が3日朝から始まりました。3日10時半、ダイバーの伊左治佳孝さんが潜水調査に向かました。沖にある排気筒＝ピーヤから水深およそ40mまで潜り、坑道内で遺骨の探索を行います。戦時中の水没事故で183人が犠牲となった宇部市の旧長生炭鉱では、市民団体が遺骨の調査を行っています。前回＝2025年8月の調査では足の骨や頭