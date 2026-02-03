これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が発表されています。 積雪の多くなっているところでは、引き続きナダレや屋根からの落雪に注意ください。 ◆3日(火)これからの天気 雲が多めですが、いま雪が降っているところも次第にやんでくるでしょう。 降水確率は、上・中・下越で30～40%のところが多くなっています。 ◆3日(火)の予想最高気温 最高気温は、2ᦉ