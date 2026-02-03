2日午後、福井県敦賀市の山あいにある住宅近くで76歳の女性が死亡しているのが見つかりました。警察は、除雪作業中に落雪に巻き込まれたとみて調べています。警察などによりますと、2日午後2時40分ごろ、福井県敦賀市刀根で「自宅の前に亡くなった家族が積もった雪の中に埋もれています」と近くに住む孫の男性から消防に通報がありました。消防が駆け付けた時、女性はすでに雪の中から掘り出されていましたが、心配停止の状態で病