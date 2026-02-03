春季キャンプのブルペンで圧巻の投球を見せたオリックス・山下舜平大(C)産経新聞社オリックス・山下舜平大が2月2日、宮崎市内で行われている春季キャンプのブルペン投球で、驚愕のパフォーマンスを見せた。スポーツ紙が報じた最速は154キロ。2024年にMAX161キロを計測している剛腕が、早くも本領発揮だ。【動画】球審目線で見るオリックス・山下舜平大のブルペン投球をチェック山下のピッチングは『DAZN』の野球アカウント『DA