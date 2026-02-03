巨人が３日、宮崎春季キャンプで挟殺プレーの練習を行った。内野陣はシートノックや投内連係のメニューを終えると、マウンドに集合。その後ポジションごとに分かれ、一塁や二塁へのけん制から挟殺プレーを繰り返した。リチャードが走者にタッチした際の、ひときわ大きい「アウトォ〜！」の声もサンマリンスタジアムに響き渡った。