◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）国内最終追い切り＝２月３日、栗東トレセン史上初の連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がＣＷコースで圧巻の走りを見せた。同じサウジアラビア遠征を予定するアメリカンステージ（４歳オープン）を内から大きく追走。直線では気合を入れる僚馬に対し、促すようにＧＯサインを送ると