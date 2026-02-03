米ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレント渡辺直美（38）が、2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。収入源について語った。番組では渡辺のニューヨーク生活を紹介。家賃高騰や物価高などを念頭に、有田哲平が「何で稼いでんの？何がでっかいお金になるの？」と前のめりで質問すると、渡辺は「落ち着いて！」と大笑いした。自身の仕事について「ファッションの仕事も引き続き。モデルとかの契約もそ