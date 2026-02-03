お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜の“激変”した姿に衝撃が走っている。ハリセンボンの公式インスタグラムが３日までに更新。ストーリーズで「ＧＱＪＡＰＡＮ愛車の履歴書前編近藤春菜が掲載されていますぜひ、ご覧ください！」と雑誌の人気企画に登場したことを報告した。投稿されたのは、鮮やかなイエローの車と近藤のショット。近藤は赤みのあるロングヘアで前髪を切りそろえたスタイルに変ぼうし、いつも