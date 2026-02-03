元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏が3日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にリモートで出演。群馬県の信用金庫で発生した強盗事件について犯人像について考察した。番組では、2日午後1時前、群馬県桐生市の桐生信用金庫梅田出張所に男1人が押し入って、窓口を乗り越えてカウンター内に侵入したと伝えた。その際、男は「お金を出せ、早くしろ」と片言の日本語に聞こえる声で告げたという。さらに女性従業