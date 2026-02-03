ロッテのドラフト1位、石垣元気投手（18）が3日、初めてブルペンに入った。捕手を立たせたまま、直球のみ15球を投げた。投球後は「久しぶりで、ずっと投げたかったので、楽しく投げ終われたのでよかった」とコメント。点数をつけるとしたらという報道陣の問いに「70点ぐらいですかね」と答えた。7割ぐらいの力で投げたといい「マウンドに慣れるのが一番の今日の目標だったので、そのために全力ではないですけど、7割ぐらい