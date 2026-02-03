株主優待の達人で知られる個人投資家の桐谷広人さんと、稀代の投資家ジム・ロジャーズ氏による新春豪華対談。株式市場の展望を予測した前編に続いて、後編では株式以外の投資や、人生とおカネについて語り尽くした。（国際ジャーナリスト大野和基）金（ゴールド）が連日史上最高値を更新――前編『「暴落は必ずやってくる」桐谷さんが株価下落で「真っ先にしたこと」とは？【ジム・ロジャーズと異色対談】』では、2026年の株価は