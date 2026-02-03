米ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレント渡辺直美（38）が、2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。超高額CMオファーを断った理由を明かした。渡辺によると、米国では「仕事を持ってくる会社のエージェントと、それをさばくマネジメント会社」の2社と契約。「思ったこと言わないとどんどん進んで行っちゃうので」と現地での仕事の進め方に困惑しつつ、マネジメント会社の担当者とはぶつかり合うこと