巨人は３日、春季宮崎キャンプ第１クール最終日を迎えた。投手のブルペンでは今キャンプ初めて野手が打席に入った。実際の投手の球を体感でき、投手もより実戦をイメージしながら投げ込める狙いがある。キャベッジは戸郷の打席に立ち、坂本は赤星の打席に立ち、石塚や門脇やリチャードはドラフト１位左腕竹丸の打席に立って球筋を確認した。