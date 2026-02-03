【ミラノ＝岡田浩幸】ミラノ・コルティナ五輪開幕を４日後に控えた２日、フィギュアスケートの日本代表選手が本番のリンクで初練習を行い、ペアの三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）らが氷の感触を確かめた。日本選手は１月末からミラノ近郊のバレーゼで事前合宿を行っており、この日初めて試合会場の「ミラノ・アイススケートアリーナ」に入った。女子の坂本花織（シスメックス）はジャンプを入念に確認し、「いい