ロシアに衛星通信サービス「スターリンク」が使われるのを阻止する取り組みについて、ウクライナのフェドロフ国防相は成果が出ていると明らかにした/Daniel Cole/Reuters（CNN）ロシアによるウクライナへの攻撃で無人機（ドローン）の誘導に米スペースX社の衛星通信サービス「スターリンク」が使われるのを阻止する取り組みについて、ウクライナのフェドロフ国防相は3日までに、「実際の成果が出ている」と明らかにした。フェドロ