日本パブリックゴルフ協会では全日本女子アマ、女子ミッドアマ（２５歳以上）、グランドシニアアマ（７０歳以上）選手権東日本地区予選の参加者を募集している。３月１７日から４月９日まで千葉・千葉よみうりＣＣなど１５コースで開催し、参加費は６６００円（税込み）と各コースでのプレー費。地区決勝はいずれも栃木・ハーモニーヒルズＧＣで５月７、８日に開催する。申し込みは２月２８日までで、楽天ＧＯＲＡ（ｈｔｔｐ