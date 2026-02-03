退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長らが、依頼者を弁護士に紹介し、報酬を受け取っていたとして、逮捕されました。弁護士法違反の疑いで逮捕されたのは退職代行サービス「モームリ」の運営会社「アルバトロス」の社長・谷本慎二容疑者と妻で役員の谷本志織容疑者です。警視庁によりますと、谷本容疑者らは、弁護士資格がないにもかかわらず、2024年7月から10月にかけて、「モームリ」に依頼してきた退職希望者6人を提携