年末調整で「扶養控除」の申告を忘れてしまい、手取りが思ったより少なくなってしまう可能性があることに気づく人もいるかもしれません。扶養控除は所得税計算上、控除対象扶養親族がいる場合に所得から一定金額を差し引くことができる制度で、申告漏れがあると本来受けられる控除を逃してしまうおそれがあります。 本記事では、扶養控除の仕組みと、申告し忘れた場合に取り戻せるかどうか、どのように対処するかを、分かりや