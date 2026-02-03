去年12月の石川県内の有効求人倍率は1.45倍と、4か月連続で低下したものの全国で4番目に高い水準となっています。石川労働局が発表した石川県内の雇用失業情勢によりますと、去年12月の有効求人倍率は1.45倍となり、4か月連続で低下しました。 ただ、求人が求職を上回って推移し、全国では4番目に高い水準となっています。石川県内全体の有効求職者数は1万7555人で、前の月から1.1％増加。それに対し、有効求人数は前月を2.1％