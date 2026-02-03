2月3日は節分です。石川県輪島市の幼稚園では、園児たちが警察官と一緒に豆まきをして、節分の行事を楽しみました。3日に石川県輪島市の海の星幼稚園に訪れたのは、輪島警察署の署員たち。披露したのは、子どもたちに交通安全や防犯意識を高めてもらおうという寸劇です。「赤でも渡ろう！あー ひかれた～」 寸劇が終わると、警察署員が扮した泥棒や詐欺の鬼たちに対して、園児たちが豆まきで鬼退治です。「鬼は外！