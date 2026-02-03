落語家の立川志らくが３日までにＸ（旧ツイッター）を更新。神経の病気について、自身の経験をつづった。志らくは昨年脊柱管狭窄症の痛みに苦しんでおり「最初は座薬を入れて高座に。やがて正座が出来なくなり、ブロック注射を打って高座へ。椅子に座っての落語。やがて並のブロック注射では効かなくなり、ペインクリニックに通い、強烈なブロック注射を２本。あまりにその注射が痛いから痛み止めの注射を打つもその注射も痛い