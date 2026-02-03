【モデルプレス＝2026/02/03】ABEMAでは、2026年2月1日夜9時より“ママたち”が建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』＃1を放送。真木よう子が、16歳年下パートナーとの馴れ初めを明かす場面があった。【写真】真木よう子、16歳長女＆0歳次女の差姉妹2ショット公開◆真木よう子、16歳年下パートナーとの馴れ初め明かす16歳年下のパートナー、俳優・葛飾心との関係性について、「この前『いつまでも恋人でいたい