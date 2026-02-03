「稼ぐだけ稼いで、あとは再見（サヨナラ）か」。中国の雪上の英雄として知られるアイリーン・グー（谷愛凌）に向けられているのは、いまや羨望ではなく疑いの目だ。金メダルが生んだ愛国の物語は、いつの間にか「期待外れ」や「偽りの愛国」という批判へと転じた。【写真】同性への“わいせつ”行為、韓国代表から中国代表として五輪にただ、この騒動はどこか矛盾を抱えている。グーは2019年、今後は中国代表として戦う意向を示し