「私は決して戻らない。橋を燃やせ。すべてを燃やせ（I’m never going back. Burn the bridge. Burn it all）」LE SSERAFIM（ルセラフィム）のコンサートでは、この宣言が響き渡るたびに、一種の厳粛さすら感じられた。【写真】「直視できない…」宮脇咲良、胸元あらわな大胆ドレス過去へ戻る橋を自ら焼き払い、ただ前だけを向いて進んでいくという意思表示だ。去る2月1日、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催されたLE S