【レゴ ゼルダの伝説時のオカリナ ガノン最終決戦】 3月1日発売予定 価格：18,980円 レゴは「レゴ ゼルダの伝説時のオカリナ ガノン最終決戦」を3月1日に発売する。価格は18,980円。 本商品は「崩壊した廃墟で戦いを繰り広げる魔獣・ガノンとリンク」という、ゲーム「ゼルダの伝説時のオカリナ」のクライマックスを再現、プレーヤーならばぐっとくるジ