見た目も履き心地も軽やかで、春の装いにぴったりなフラットシューズ。甘めのコーディネートに合わせたいメリージェーンからトラッドな雰囲気のローファーまで種類豊富に集めてみました。? 定番のメリージェーンに辛口ディテールで変化球クラシックなメリージェーンをツヤの美しいパテントレザーでモダンにシフト。ダブルストラップは辛口なメタルワークが特徴的で、パンツスタイルにもハマるマニッシュなデザインに。靴 \35,200（