高松市期日前投票所 高松市のイオンモール高松に、衆議院選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票所が設置されています。今回、香川県内のショッピングセンターに設置された期日前投票所としては唯一となります。 2025年の参院選では、丸亀市のゆめタウン丸亀にも期日前投票所が設置されましたが、今回はありません。 イオンモール高松は、ショッピングとあわせて、期日前投票所を活用してほしい