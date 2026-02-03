3日早朝、福岡市中央区の通称「けやき通り」で男性がトラックにひかれ死亡しました。トラックの運転手は「道路上に倒れていた男性をひいた」と通報してきたということです。 警察によりますと、3日午前5時50分ごろ、福岡市中央区赤坂の国道202号、通称「けやき通り」で「人が道路上に倒れている。頭から出血している」と、現場を目撃した人から110番通報がありました。倒れていたのは30代とみられる男性で、病院に搬送