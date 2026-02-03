「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」 CIOは、厚さ4.98mmで世界最薄クラスを謳うモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」を、1月30日に発売した。価格は8,980円。カラーはシルバー、ブラックの2色展開だが、ブラックの発売日は未定。 なお、2月3日11時15分に編集部がAmazonを確認したところ、発売記念の10％ OFFクーポンが用意されており、適用することで8,082円で購入できる。クーポン有効期