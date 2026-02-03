2日午前、名古屋市昭和区のバス停に乗用車が突っ込み、女性が大ケガをしたひき逃げ事件で、50歳の女が逮捕されました。飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったということです。警察によりますと、逮捕されたのは、昭和区曙町に住む自称ネイリスト・野嶋るみ子容疑者(50)です。2日午前10時すぎ、飲酒によって正常な運転が困難な状態で乗用車に乗り、市バスの「川名本町」バス停に突っ込んでバス待ちをしていた女性(59)にケ