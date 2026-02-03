２日、江蘇省南通市崇川区の船舶・海洋エンジニアリング産業ベルトで建設中の船舶。（ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）【新華社北京2月3日】中国工業情報化部は1日、2025年の中国造船業の三大指標を発表し、いずれも16年連続で世界一を維持したと明らかにした。全国の新造船竣工量は前年比11.4％増の5369万載貨重量トン（DWT）、新造船受注量は1億782万DWT、25年末の手持ち工事量は31.5％増の2億7442万DWTだった。